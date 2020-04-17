لهذا السبب وصف الأمير وليام مسنًا بريطانيًا بـ “الأسطورة”

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Apr 17, 2020
وصف الأمير وليام مسنًا بريطانيًا يبلغ من العمر 99 عامًا بأنه ”أسطورة حقيقية” وذلك بعدما جمع ما يزيد عن 17 مليون جنيه إسترليني لدعم الخدمات الصحية.
وجمع “توم مور” وهو من قدامي المحاربين، هذا المبلغ بالسير مئة مرة حول حديقة منزله. وكان يسعى في البداية لجمع ألف جنيه إسترليني عن طريق استكمال التحدي قبل عيد ميلاده المئة يوم 30 نيسان/أبريل.
وقال وليام، حفيد الملكة إليزابيث، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”أسطورة حقيقية.. ما أعجبني أيضا هو أنه من قدامى المحاربين وعمره 99 عاما، عاش طويلا ولديه خبرة كبيرة ومن الرائع أن يستمد الجميع الإلهام من قصته وعزمه” بحسب رويترز.
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