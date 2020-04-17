ياسمين صبري تستعرض جمال قوامها وتلفت الأنظار

استعادت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة قديمة التقطت لها أثناء وجودها على شاطئ البحر ولفتت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.

وظهرت فيها مرتدية ملابس رياضية سوداء ضيقة أبدت من خلالها جمال قوامها. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات حيث أشار معظم الناشطين إلى أنها تتمتع بالكثير من اللياقة بسبب حرصها على ممارسة التمارين الرياضية.

ورأى الكثير من هؤلاء أنها ربما تشعر بالملل وتسترجع صورها القديمة كطريقة للتسلية وحققت أكثر من 400 ألف إعجاب.

ويذكر أن الفنانة نشرت قبل ذلك صورة البوستر الدعائي لمسلسل "فرصة تانية" الذي تشارك فيه والذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني هذا العام وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.

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وتدور أحداث العمل في أجواء من الرومانسية والتشويق والصراعات الاجتماعية وتؤدي فيه ياسمين دور ملك، الشابة الناجحة في مجال عملها والفاشلة في الحب. ويظهر إلى جانبها عدد من ابرز وجوه الشاشة المصرية مثل نهال عنبر التي تجسد دور والدتها.

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