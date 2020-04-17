تامر حسني يكشف حقيقة توقف فيلمه وحفله "الأون لاين"

كشف الفنان تامر حسني من خلال منشور طويل عبر صفحته على "فيسبوك" عن مشاريعه الفنية الجديدة.

وكتب: "لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفله Online أنا شايف كل طلباتكم و بجد إنتوا واحشني اكتر".

وأضاف: "أولاً: بالنسبه لإستكمال تصوير فيلم ( مش أنا ) ،،، أنا وقفت تصوير الفيلم من اول يوم حسيت فيه بخطر على الناس و قبل الحظر و قبل إعلان الدوله عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن إستكمال تصوير الفيلم حرصاً على سلامة الجميع".

وأضاف: "ثانياً: أكيد اتعرض عليا حفلات Online من فتره بس الحقيقه أنا واخد عهد على نفسي في ظروفنا دي مش هعمل أي عمل فني و مش هغني إلا لو هيكون في فايدة مجتمعيه مادية و معنوية ..... و حالياً في مفاوضات على حفلة Online هيتخصص فيها منا جميعاً و من الرعاه الرسميين حصه كبيره من التبرعات للأسر المتضرره من وباء كورونا و الاسر محدودي الدخل".

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وتابع: "أما عن الاوبريت العربي (انت أقوى) تشرفت بالإشتراك فيه عشان هو عمل قومي محترم وليه هدف إنساني كبير بخلاف رفع الروح المعنويه والإيجابيه و نشر الأمل من جديد ان العائد المادي كله سيذهب بالكامل لمتضرري وباء كورونا و جميع صناع العمل متبرعين بأجورهم بالكامل ولهم كامل الإحترام و التقدير و تشرفت بالعمل معاهم كلهم إنتظروا الأوبريت العربي (انت أقوى ) خلال أيام إن شاء الله... وربنا يحفظكم ويحفظنا جميعاً".

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