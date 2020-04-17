هيفاء وهبي تكشف زيارة إليسا لها وبعض أسرارها

أحدثت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما كشفته عن النظام الغذائي الخاص بمواطنتها الفنانة إليسا. وجاء هذا في لقاء هاتفي أجري معها ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4.

وقالت الفنانة إن إليسا زراتها في منزلها وإنهما تناولتا الغداء معاً بعدما قامت بتحضيرالطعام بنفسها. ولفتت إلى أن الأخيرة أعلمتها بأن تتبع نظاماً غذائياً لخسارة الوزن، مشيرة إلى أنها لاحظت أنها فقدت بعض الكيلوغرامات.

وتابعت أن النجمة لا تأكل الدجاج وتفضل الأصناف النباتية غالباً وأنها استخدمت بعض المكونات التي جعلت الأطباق تبدو شهية أكثر، لافتة إلى أن من الحيل التي تتبعها إضافة الفواكه إلى الأطعمة المالحة.

وذكرت أنهما بقيتا معاً لمدة ساعتين إلى 3 ساعات ولم تتحدثا بشأن أغنيتهما. وقالت إنها أحبت أن تستمعا إلى أغنياتهما الجديدة في هذه الجلسة العفوية.

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كما شددت على أن إليسا طيبة القلب مشيرة إلى أنها توجهت بعد ذلك إلى منزل والدتها لزيارتها رغم صعوبة الظروف التي يفرضها انتشار فيروس كورونا وعبرت عن حبها لها ممازحة: "أنا كمان بنحب".

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