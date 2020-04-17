هجوم حاد على داليا البحيري و5 نجوم يدافعون عنها

تصدرت الفنانة داليا البحيري "تريند" موقع "تويتر" بعد أزمتها الأخيرة وسخريتها من العمالة اليومية في ظل تفشي فيروس كورونا، وشنّ عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً حاداً عليها وأطلقوا وسم (هاشتاغ) بعنوان "داليا البحيري انتي كومبارس".

ورغم هذا الهجوم إلا أن هناك خمسة فنانين ساندوها بعمل إعجاب على مقطع الفيديو الذي حاولت من خلاله توضيح موقفها، وهم رجاء الجداوي وإيمي سالم وأحمد فريد وجومانة مراد ورانيا محمود ياسين.

وحاول أحمد فريد الدفاع عنها من خلال منشور عبر حساباته على الـ"سوشيال ميديا" قال من خلاله: "بقالي فترة منعزل تمامًا عن كل الأخبار والأحداث اللي بتحصل على سوشيال ميديا لانشغالي التام لظروف خاصة جدا ووفاة الغالية جودي، والدة صديقتي دنيا عبد العزيز، ومافيش كلام ممكن أقوله على جودي من كتر نقائها وحبي ليها وغلاوتها عندي ووفاتها بالنسبالي صدمة.. النهارده اتصدمت وفوجئت من التحفيل والهجوم بطريقة غير أخلاقية على الفنانة داليا البحيري، واللي يعرفني هيعرف مدى علاقتي وقربي منها وبعتبرها أختي".

وأضاف: "أنا قريت البوست اللي هي كتبته على الأكونت "الخاص" بتاعها يعني تتكلم براحتها وتقول اللي عاوزه تقوله، وبالرغم من كده هي اتكلمت في موضوع استفزها ومستفز ناس كتير محبوسين ومحرومين من الخروج لالتزامهم واحترامهم بقوانين الدولة والموضوع مالوش أي علاقة بالعمال والعمالة خالص والمقصود هم الناس اللي بتنزل تعمل شوبنج وخروجات ومقضينها ومش ملتزمين وبقوانين الدولة وعندهم لا مبالاة".

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