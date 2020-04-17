تعرف علي ما يفعله أحمد فهمي بسبب ملل الحجر

لفت الفنان المصري أحمد فهمي الأنظار بصورة نشرها على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" واضعاً نظارات تبين أنها تعود إلى زوجته الفنانة هنا الزاهد.

وأثار الاهتمام برده على الكثير من تعليقات متابعيه وهو ما اعتبره بعض هؤلاء طريقة لتمضية الوقت والتخلص من الملل الذي يشعر به بسبب التزامه بالحجر الصحي المنزلي كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاع هذا أجواء من الطرافة والمرح على الحساب حيث حققت الصورة أكثر من 153 ألف إعجاب. ويشار إلى أنه نشر قبل ذلك صورة له من غرفة الملابس أطلقت الكثير من التعليقات أيضاً.

ويذكر أنه وزوجته كثيراً ما يحدثان ضجة على المواقع بسبب نشرهما التعليقات المتبادلة التي تتميز غالباً بالعفوية والطرافة ومنها تعليق الزاهد على صورته مع النظارات حيث كتبت مشيرة إلى أنها تعود إليها: "يا حرامي". وقبل ذلك شغلت متابعي "تيك توك" بنشر مقطع مصور ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية أجنبية.

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