ميساء مغربي تتعرض لوعكة صحية بعد قضية الممنوعات

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو جديداً للفنانة ميساء مغربي أثار اهتمام عدد كبير من المتابعين.

وتوجهت من خلاله بالشكر إلى كل الأشخاص الذين تواصلوا معها وقدموا لها الدعم مشيرة إلى أنها عانت من وعكة صحية بسيطة وعابرة. وتحدثت عما وصفته بتفاهة الشائعات التي أطلقت بشأنها مؤخراً.

وذكرت الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي الذي دافع عنها بعدما تم اتهامها بالتورط في قضية مخدرات في إحدى الشقق في دبي. وذكرت أن الأخير اتصل بها من دون أن يكون هدفه تحقيق سبق صحافي. واعتبرت أن ما نشر عنها متاجرة بالأعراض داعية إلى الكف عن ذلك.

وعلقت أن من ستره الله لا يفضحه إنسان وأن كل إنسان معرض للسقوط والمكائد مضيفة: "كل ما تقدمونه سيعود إليكم ". وطلبت من معجبيها بألا يتناولوا موضوع تلك التفاهات وألا يطرحوا الاسئلة عنها، مبدية استعدادها للتحدث عن شهر رمضان وختمت: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين". وحقق المقطع على أحد تلك الحسابات في مدة قصيرة أكثر من 79 ألف مشاهدة.

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