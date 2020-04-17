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قصة نجاح سعيد طرابيك مع عادل إمام فى 18 فيلما و3 مسلسلات ومسرحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد طرابيك، الذى يعد من أشهر فنانى جيله، حيث قدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الناجحة، واستطاع من خلال أدائه السهل وبخفة دمه فى أداء أدواره الكوميدية التى رسمت الابتسامة على وجوه محبيه، كما استطاع أن يضع بصمته الفنية التى رسخت فى أذهان جمهور فى كل الدول العربية بسبب أعماله المختلفة والناجحة.

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كيميا غريبة جمعت بين الفنان الراحل سعيد طرابيك والزعيم عادل إمام، فهو لم يكن مجرد زميل عمل للزعيم ولكنه صديق عرفه منذ الدراسة الثانوية وشاركوا في العديد من المسرحيات قبل أن يحترفوا مهنة التمثيل، كما أن عادل امام كان دائم التفاؤول بوجود سعيد طرابيك في أعماله والتى بالفعل حققت نجاحا كبيرا كللت بعدد 18 فيلم فى السينما المصرية، وبالفعل حققت هذه الأفلام نجاح كبير وايرادات كبيرة في السينما المصرية وقتها.

 

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بدأت رحلة سعيد طرابيك مع عادل إمام من خلال مسرحية "شاهد ما شفش حاجة" والتى جسد خلالها دور وكيل النيابة فى مشهد المحكمة، وشارك فى بطولة المسرحية نظيم شعراوى وناهد جبر وبدر نوفل وشوقى شامخ، وسمير ولى الدين، وهي من تأليف ألفريد فرج وإخراج هاني مطاوع، وأخرجها للتليفزيون محمد فاضل.

 

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دخل طرابيك عالم السينما مع عادل أمام من خلال فيلم "رجل فقد عقله" للفنان الراحل فريد شوقى وسهير رمزى وكريمة مختار واكرامى، وجسد خلال الفيلم دور المحامى الذى يدافع عن الفنانة كريمة مختار بصحبة نجليها بالفيلم وهم عادل امام وإكرامى في قضية الحجر على الفنان فريد شوقى.

 

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وبعد النجاح الذى حققه الفيلم تعاونا فى 17 فيلما سينمائيا آخر وهم الانسان يعيش مرة واحدة، عصابة حمادة وتوتو، حب في الزنزانة، الغول، رمضان فوق البركان، سلام يا صاحبى، المولد، جزيرة الشيطان، شمس الزناتى، الارهابى، بخيت وعديلة، طيور الظلام، النوم في العسل، التجربة الدنماركية، السفارة في العمارة، عمارة يعقوبيان، ليختتم العمل في السينما مع الزعيم عادل إمام بفيلم "حسن ومرقص".

 

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ولم يكتف بمشاركة الزعيم عادل امام في الأفلام السينمائية فقط، بل شاركه أيضا في الدراما المصرية في 3 مسلسلات من أنجح الأعمال التي عرضت للزعيم في التليفزيون، وهى "العراف"، "صاحب السعادة"، وأخيرا مسلسل "أستاذ ورئيس قسم".

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