شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى وعلى الهلباوى يحييان ليلة ختام مولد أبا الإخلاص الزرقانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الشيخ محمود التهامى، نقيب المنشدين والمبتهلين، والفنان على الهلباوى، مساء اليوم الجمعة، الليلة الختامية لمولد سيدى أبا الإخلاص الزُرقانى "أون لاين"، وسيتم عرض الحفلة على قناة التهامى عبر اليوتيوب، تقديرا لقرارات الدولة فى منع التجمعات لمنع تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".



محمود التهامى

وكان الشيخ محمود التهامى قد أحيا مؤخرا حفل ذكرى ليلة النصف من شعبان والليلة الختامية لمولد سيدى عبد الرحيم القنائى "أون لاين"، تقديرا لقرارات الدولة فى منع التجمعات لمنع تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

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وقال التهامى، عبر حسابه على فيس بوك: "آل البيت أفضالهم علينا كتير ومينفعش تمر ليهم أى ذكرى بدون إحياءها، لكن نظراً للظروف التى نمر بها والعالم كله يمر بها ان شاء الله هنحييها من البيت".

وناشد التهامى، قائلا: "نرجو من أحبابنا أهلنا وإخوانى وأعمامى وأخوالى، الصعايدة الالتزام بالإرشادات والتعليمات والحظر، خليك فى البيت وانا هجيلك لحد عندك مباشر اون لاين هحييلك ليلة سيدى عبد الرحيم القنائى، إحنا بنرد بعض من جمايل آل البيت علينا، رجاء من جميع إخوانى المنشدين تطلع تخلى الناس يصلوا على النبى، الصلاة على النبى هى الوقاية والعلاج المعنوى فى هذا الوقت، مع كل الشكر والتحية للجيش الأبيض من الأطباء ومعاونيهم لما يقومون به، وتصدرهم لهذا المشهد، ربنا يساعدهم ويكون فى عوننا وعونهم جميعا، إلى أن تمر هذه الأزمة على خير إن شاء الله".

وتابع التهامى: "لى رجاء من إخوانى المنشدين نحاول نقف جنب العازفين والفرق التى شاركتنا مسيرتنا ومش هوصيكم على أجورهم ناخد بالنا معاهم شوية وربنا يبارك فيكم وفيهم جميعاً لأن هما برضو شاركونا مسيرة حياتية كبيرة وطويلة فنطلع نصلى على النبى ونخلى الناس تصلى على النبى أون لاين وإن شاء الله فى انتظار كل من يحيى ذكرى سيدى عبد الرحيم القنائى إن شاء الله".