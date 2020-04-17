شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد بصورة من بدايات "كايروكى": هنعمل حفلة أون لاين ونغنى بحريتنا زى زمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان أمير عيد ذكريات بداياته مع فرقة "كايروكى"، مؤكدا أنها كانت أكثر فترة يغنى بها بحرية، لافتا إلى أنه قرر عمل حفل "أون لاين" من الأستوديو الخاص بهم اليوم الجمعة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، لاستعادة روح هذه الأيام.

وكتب كاريوكي تعليقا على الصورة "أنا وكايروكى كنا بنغني في بدايتنا بشكل أسبوعي في أماكن وكافيهات صغيرة... كنا بنقعد نغنى بالساعات عشان نتبسط ونستمتع وكل مره كنا بنجرب نلعب الأغانى بشكل مختلف بالرغم من إن ممكن المكان كله يبقى فيه خمس أشخاص بس. مكانش في حاجة نخاف منها أو عليها ولذلك كان همنا الأول نمتع نفسنا".



امير عيد

وتابع "يوم الجمعة هنقدملكم حفلة مباشرة من الاستوديو تشبه الأيام دى هنلعب بحرية وللمزاج ... الجديد المرة دى إن فى آلاف هيسمعونا نتمنى ناخدكم معانا للايام دى وتسمتعوا معانا #كايروكي_من_الاستوديو".

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من ناحية أخرى طرح المطرب هانى عادل دويتو جديد بعنوان "اول مرة اتقابلنا"، مع المطرب أمير عيد، على إحدى منصات الموسيقي من كلمات الشاعر حازم ويفي، وألحان وتوزيع ايمزى، وتسجيل ومكساج وماسترجورج يعقوب، ومن المقررأن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يوتيوب.

وكان انضم المطرب أمير عيد، لحملة دعم الفنانة منى فاروق، التى قادها الفنان شريف منير، مشيرا أن الإنسان يتعلم ويحاسب نفسه دائما، قائلاً :"كلنا بنغلط ونندم ونتعلم ونرجع نحاسب نفسنا ونقول إزاى عملنا كده وربنا بيستر علينا وانا أولكم. المعاصي كتير وكل واحد ممكن يغلط بشكل مختلف".

وأضاف :"مينفعش نختزل حياة إنسانة وماضيها ونحكم على مستقبلها بسبب فيديو مسرب انتهك خصوصيتها وكفاية عليها ألم الفضيحة وقسوة الناس #ادعم_مني_فاروق".