شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يشارك فى مسرحية "الإسكافى ملكا" ضمن مبادرة وزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبث وزارة الثقافة اليوم الجمعة، مسرحية "الإسكافى ملكا" للمخرج خالد جلال، في تمام الساعة التاسعة مساء عبر القناة الخاصة بالوزارة على موقع اليوتيوب، ضمن مبادرة "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك"، التي أطلقتها وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم لمساندة الدولة في تصدي تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.





الزميل جمال عبد الناصر ممثلا في مسرحية الاسكافي ملكا

مسرحية "الإسكافى ملكا" تاليف يسرى الجندى ومن اخراج خالد جلال وإنتاج المسرح القومى، وبطولة، ماجد الكدواني وقد شارك في بطولتها الزميل جمال عبد الناصر في شخصية شهبندر التجار الذي يقابل الإسكافي في السوق وتدور بينه وبين ماجد الكدواني حوار مطول حول رحلته التجارية وتعد هذه المشاركة الثانية لجمال عبد الناصر ضمن المبادرة التي قدمتها وزارة الثقافة حيث شارك من قبل في العرض المسرحي " هبوط اضراري " إخراج خالد جلال .

مسرحية " الإسكافي ملكا " شارك في بطولتها أيضا كل من الفنانين : يوسف فوزي ، نهى لطفي ، إيمان السيد ، جمال عبد الناصر، محمد علي رزق ، زين نصار ، وتتضمن معالجة عصرية لإحدى حكايات الف ليلة وليلة.

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الزميل جمال عبد الناصر في مسرحية الاسكافي ملكا جاءت "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك"، كإحدى صور التعاون المجتمعى والإنسانى فى مواجهة الأزمات وباعتبارها دعوة لتشجيع وحث المواطنين على المشاركة فى خطوات التغلب على الظروف الاستثنائية الحالية، كما وجهت وزيرة الثقافة الشكر لأبطال القوات المسلحة والشرطة والقطاع الطبى على الجهود المبذولة والتى توحدت لتعكس صورة واضحة للانتماء والتفانى فى خدمة الوطن .





مسرحية الاسكافي ملكا

يشار إلى أن وزيرة الثقافة كانت قد أوصت خلال اجتماعها الأخير مع قيادات وزارة الثقافة، أن يكون بث الفعاليات فى موعد مناسب خلال شهر رمضان، ومن المقرر أن تستثمر الوزارة نجاح فعاليات المبادرة التى أطلقتها الوزارة "الثقافة بين إيديك.. خليك فى البيت".

ويشار إلى أن وزارة الثقافة سوف تستعين بالأرشيف الخاص بالفعاليات الثقافية والفنية التى سبق وقدمتها من قبل لأنها تمثل ذاكرة مصر الثقافية بالإضافة إلى محتوى جديد خاص بالأمسيات والحفلات الدينية والندوات الثقافية وعروض مسرحية عروض للسيرك القومى، إضافة إلى عروض وثائق وكتب نادرة وعروض كتب بصيغة الـpdf.