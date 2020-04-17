شكرا لقرائتكم خبر عن حساب مزيف ينتحل صفته.. كريم فهمى: أنا معنديش أكونت على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان كريم فهمى أنه لا يملك أى حساب على تطبيق الفيديوهات "تيك توك – tik tok"، مشيرا إلى أن هناك حسابا مزيفا يتحدث باسمه.

ونشر فهمى، صورة من حساب تيك توك المزيف الذى يحمل اسمه، صحبه بتعليق: "الأكونت ده على تيك توك وبيتكلم باسمى، أنا معنديش أكونت على تيك توك لحد دلوقتى، ولو سمحتوا اللى بيفهم فيه يعمل ريبورت ضرورى جدا".



كريم فهمى

من ناحية أخرى، يشارك كريم فهمى، النجمة ياسمين عبد العزيز، فى مسلسل "ونحب تانى ليه" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، ويشاركهما البطولة شريف منير، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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وتبتعد ياسمين عبد العزيز عن الكوميديا فى الدراما للعام الثانى على التوالى بعدما قدمت الساسبنس والتشويق فى مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى والذى كان ثانى بطولاتها فى الدراما التليفزيونية، حيث قدمت البطولة الأولى فى مسلسل "هربانة منها" واعتمدت فيه على اللون الكوميدى.

وطرح أبطال وصناع مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، البرومو الرسمى للعمل المنتظر عرضه على قناة cbc فى شهر رمضان المقبل، وأظهر البرومو علاقات متشابكة بين مهندسة الديكور غالية عبد الرحمن – ياسمين عبد العزيز - ومراد السويفى - كريم فهمى- ، وفى نفس الوقت غالية متزوجة من عبد لله – شريف منير.

كما كشف أبطال المسلسل عن البوسترات الدعائية حيث تصدرت ياسمين عبد العزيز البوسرت الرسمى وبجانبها شريف منير وكريم فهمى، كما تصدر كل بطل من الأبطال بوستر بمفرده، على أن يستمر أبطال وصناع العمل فى عمليات الدعاية طوال الأيام المقبلة قبل بدء العرض مع أول أيام شهر رمضان.