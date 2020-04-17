شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تنظم حفلا عالميا لجمع التبرعات لمكافحة كورونا.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت مغنية البوب الأمريكية ليدى جاجا، إقامة حفلها العالمى لجمع التبرعات لصالح متضررى فيروس كورونا، غدا السبت، وسيبث الحفل على الهواء مباشرة، بهدف جمع التبرعات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت ليدي جاجا أن التبرعات التي ستجمع من الحفل ستذهب لصالح منظمة الصحة العالمية، كما سيشارك في تقديم الحفل مذيعو البرامج التليفزيونية جيمي كيميل، وجيمى فالون، وستيفن كولبير.



ليدى جاجا مغنية البوب الشهيرة

ومن المتوقع أن يشارك فى هذه الفعالية التى تنظمها مغنية البوب ليدى جاجا، العديد من النجوم ومن بينهم بول مكارتنى، ونجم المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، وبيلي ايليش، وجون لجند، وكيث إربان وستيفي وندر.

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وقبل ذلك قالت ليدي جاجا إن المنظمين جمعوا بالفعل 35 مليون دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة، وستذهب الأموال لصالح صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة مرض كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية، وقالت إن هدفهم جمع أموال قبل البث التلفزيوني المنتظر حتى يستطيع المشاهدون "الجلوس والتمتع بالعرض الذي تستحقونه جميعا.

وعلى جانب آخر وجهت النجمة العالمية ليدي جاجا رسالة من داخل منزلها حيث تتواجد بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من تزايد انتشار فيروس كورونا ، و جاءت رسالة جاجا ذات الـ ( 33 عاما ) احتفالا بعيد الفصح ، حيث كتبت النجمة الشهيرة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر " : " عيد فصح سعيد للعالم ، اعلم ان الكثير يعاني الآن ،، فسواء كنت تحتفل بعيد الفصح أم لا أتمنى لك يوم مميز حتي اذا كان من خلال ابتسامة واحدة فقط ".

من جهه أخرى عملت النجمة العالمية ليدى جاجا خلال الأسابيع القليلة الماضية لجمع الأموال من أجل الإغاثات الخيرية لمكافحة هذا الوباء المنتشر.