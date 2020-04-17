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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها برفقة والدتها الراحلة الكاتبة ابتسام الديب، مؤكدة إنها زارتها بالمنام ليلة أمس.
وروت "سلاف"، ما رأته في منامها بكلمات مؤثرة، إذ قالت: "الوقت هو أمي، ودقات الساعة هب دقات قلبي عند زيارتها لي في المنام".
وتابعت: "واليوم.. اليوم قبلتني وقبلتها، وقبلتني وقبلتها وتنفست رائحتها، حتى امتلأت بها، فأصبح لليوم اسمًا، هو اليوم واليوم أنا فقط سعيدة، شكرا يا الله".
ورحلت الكاتبة والأديبة ابتسام الديب، في عام 2018، بعد صراع مع المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر عن رؤيتها لوالدتها في المنام.. سلاف فواخرجي: قبلتني وتنفست رائحتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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