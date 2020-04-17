كريم فهمي ينفي علاقته بـ"تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نفى الفنان كريم فهمي، امتلاكه حسابًا على تطبيق tik tok، وشارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"انستجرام"، صورة لحساب مزيف على البرنامج نافيًا علاقته به.

وكتب "فهمي": "الأكونت ده على تيك توك وبيتكلم باسمي، أنا معنديش أكونت على تيك توك لحد دلوقتي، ولو سمحتوا اللي بيفهم فيه يعمل ريبورت ضروري جدا".

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ويشارك فهمي في السباق الرمضاني بمسلسل "ونحب تاني ليه"، مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويشاركهما البطولة شريف منير، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل تدور أحداثه إطار اجتماعي رومانسى حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام.