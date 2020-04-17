أروى جودة تروج لآخر حلقتين في حكاية "سنين وعدت" بمسلسل "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة أروى جودة، على الترويج لآخر حلقتين بحكاية "سنين وعدت" المعروضة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

ونشرت أروى، صورا من دورها بالمسلسل عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "استنوا آخر حلقتين من مسلسل إلا أنا.. سنين وعدت.. يومي السبت والأحد".

ومن المقرر أن يتوقف عرض المسلسل بعد نهاية حكاية "سنين وعدت" خلال شهر رمضان، ليعود بعد الشهر الكريم لاستكمال عرض حلقات باقي الحكايات الجديدة.

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حكاية "سنين وعدت" ثان حكايات المسلسل، بطولة: أروي جودة وأحمد صفوت وطارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل وجينا سليم وشيماء الشريف، إشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق، ومن إنتاج شركتي سينرجي ‏وأروما ستوديوز‎.

وكانت الحكاية الأولى، تحمل عنوان "بنات موسى" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر علي ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم.

‎‎مسلسل "إلا أنا" هو مسلسل مكون من 60 حلقة، يضم مجموعة من القصص المستقلة، يشتمل على 6 بطلات، ‏‏6 حكايات وكل حكاية .منها في 10 حلقات‎