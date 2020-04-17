رغم رحيله.. إيمي طلعت زكريا تهنئ والدها بشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة إيمي طلعت زكريا، على توجيه رسالة تهنئة لوالدها الراحل بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

ونشرت إيمي، صورة والدها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "كل عام وقبرك نور ونعم، كل عام ورحمة الرحمن تظلك، كل عام ودعائي لك لا يفارق لساني.. رمضانك بالجنة أجمل، رحمك الله يا أطيب قلب".

يُذكر أن، الفنان الكوميدي طلعت زكريا، توفي بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاما، بعد نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، إثر تدهور حالته الصحية.

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