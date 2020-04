بسبب "كورونا".. وفاة المصور السينمائي آلين دافياو عن 77 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفي المصور السينمائي آلين دافياو، عن عمر يناهز 77 عامًا، في لوس أنجلوس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حسب موقع مجلة فارايتي الأمريكية.

كتب الكاتب كولمان أندروز على "تويتر" أن دافياو مات بسبب فيروس كورونا في المستشفى: "صديقي لما يقرب من 60 عامًا، مصور سينمائي وحيوي، رُشح لجائزة الأوسكار خمس مرات".

تم ترشيح دافياو، لأفضل فيلم أوسكار سينمائي لأفلام سبيلبرج "The Color Purple" و "Empire of the Sun" و "E.T. خارج الأرض ".

Advertisements

قال سبيلبرج في بيان: "في عام 1968 ، بدأت أنا وألين حياتنا المهنية جنبًا إلى جنب مع الفيلم القصير أمبلين. كان ألن فنانًا رائعًا، لكن دفئه وإنسانيته كانتا بنفس قوة عدسته. كان موهوبًا فريدًا وشخصًا جميلًا".

في بيان صحفي قال كيس فان أوستروم، رئيس الجمعية الأمريكية للمصورين السينمائيين: "أعلن عن وفاة صديقي وعضو كبير في المجتمع، السيد ألين دافياو، ASC. بدأ ألن مسيرته في تصوير الأفلام المبكرة لستيفن سبيلبرج، بما في ذلك أمبلين (1968)، وذهب إلى مهنة مثيرة للإعجاب كمصور سينمائي بأفلام ألهمتنا جميعًا بعمق. تم تكريمه بخمس ترشيحات لجوائز الأوسكار، وتم منحه جائزة الإنجاز مدى الحياة في عام 2007 وفاز بإنجازنا المتميز ASC في التصوير السينمائي لبوجسي (1991) وإمبراطورية الشمس (1987)".

قال أوستروم: "كان ألن نشيطًا في مجتمعنا بطرق عديدة مثل رئاسة لجنة العضوية لسنوات عديدة، وأيضاً ، التزامه بتعليم حرفتنا وإمكانية وصول المصورين السينمائيين الشباب إليها سيكون محفوراً إلى الأبد في ذكرياتنا. سوف نتذكره بشغف لإحساسه بالفكاهة". واختتم قائلاً: "سنفتقدك كثيرًا عزيزي آلين".