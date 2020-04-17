فيديو| حلا شيحة: عمل درامي سيجمعني بهنا شقيقتي العام المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تشارك الفنانة حلا شيحة، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "خيانة عهد" الذي يجمعها بالفنانة الكبيرة يسرا.

وقالت حلا، ببرنامج "ذا انسايدر": "بعمل دور حلو ومؤثر، والبطولة مش شرط تكون مطلقة، لما بيكون الدور جيد ومؤثر بيبقى اهم من خوضي لبطولة مطلقة".

وتابعت: "يجمعني عمل درامي جديد العام المقبل مع شقيقتي هنا شيحة، وهي صاحبة الفكرة دي ان يكون هناك عمل درامي بيننا بطولتنا".

Advertisements

وأضافت: "العمل مازال حاليا في مرحلة الكتابة، وقصته حلوة، وفكرته تدور حول اختين.. وان شاءالله هتكون تجربة حلوة".

وعلى جانب آخر، تنتظر حلا شيحة، استئناف تصوير فيلمها السينمائي الجديد "مش أنا" والذي يجمعها مع الفنان تامر حسني.

مسلسل "خيانة عهد" تغير اسمه من "دهب عيرة" بطولة يسرا وبيومي فؤاد وحلا شيحة وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور، وعدد من الفنانين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.