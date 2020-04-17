الانتهاء من تسجيل تتر "لما كنا صغيرين" لسميرة سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: ‏‎سجلت الفنانة سميرة سعيد أغنية تتر مسلسل "لما كنّا صغيرين"، الذي سيُعرض قريبا في السباق الرمضاني على قناة "الحياة". الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع نادر حمدي. ‏‎"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "آرت ميكرز" أحمد عبدالعاطي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

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