كيف علقت نادين نسيب نجيم على خروج مسلسلها من السباق الرمضاني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل "٢٠٢٠" الذي تشارك في بطولته الفنانة نادين نسيب نجيم، عن خروجه من المنافسة في دراما رمضان المقبل.

وكتبت نادين، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "مع الأسف العمل تأجل لبعد رمضان، ولكن الحماس والطاقة الإيجابية موجودين، والتفائل بالنجاح والأمل.. انه كل شيء راجع متل الأول ان شاء الله، هي أزمة على الكل ورح تعدّي.. اهم شيء سلامة الناس وصحتنا ونرجع نشتغل، رح اشتقلكم كتير كتير".

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وأضافت في تدوينة أخرى: "‏‎حتى انا مني متعودة لأول مرة ما بيكون عندي عمل خلال شهر رمضان.. بس كل اللي عم يصير بيخليكي توصلي لحقائق وتعرفي شو بدك وتمتحني حالك وشغفك لعملك".

تدور أحداث مسلسل "2020" عن عصابة يقودها في السر الشخصية التي يجسدها الفنان قصي خولي، ويده اليمنى نادين نجيم، ومن بين الممثلين المشاركين في المسلسل الفنان خالد السيد والفنانة ليليان نمري ومجموعة من الوجوه السورية واللبنانية.