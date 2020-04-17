تراند اليوم : وفاة نجم شهير بعد أنباء عن إصابته بكورونا

توفي المغني الفرنسي كريستوف عن 74 عامًا ليل الخميس بعد معاناته من مرض رئوي، حيث يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقل كريستوف واسمه الحقيقي دانيال بيفيلاكوا إلى المستشفى، وأدخل العناية المركزة في 26 مارس في مستشفى في باريس بعد معاناته من انتفاخ الرئة ( مرض رئوي )، قبل نقله إلى بريست (غرب).

وكتبت زوجته فيرونيك فيفيلاكوا، وابنته لوسي في بيان أرسل إلى وكالة "فرانس برس": "كريستوف رحل. رغم تفاني الفرق الطبية الذي لا يتزعزع، فقد خارت قواه".

ولم تذكر زوجته في بياناتها الصحفية إصابة المغني بكوفيد 19، وعندما سئلت خلال اتصال هاتفي مع الوكالة عما إذا كان مصابًا بفيروس كورونا أصرت على أنه توفي جراء "انتفاخ الرئة".

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليومية عقب إدخال كريستوف إلى المستشفى بأنه مصاب بالفيروس، وهو ما لم يؤكده مدير أعمال المغني.

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وحقق الفنان الفرنسي نجاحًا خصوصًا بعد إطلاقه أغنية "ألين" في 1965 ليواصل مسيرته الطويلة في الأغنية الفرنسية.

وأثار إعلان دخوله المستشفى ثم نقله إلى بريست رد فعل واسع في عالم الفن على وسائل التواصل الاجتماعي.

وغرد كاتب الأغاني الفرنسي جان ميشال جار الذي تعاون مع كريستوف في ألبومين رئيسيين ضما أغنيتي "لي بارادي بيردو" في عام 1973 و"لي مو بلو" في عام 1974 على تويتر مقطعا من الأغنية الأخيرة التي تتمحور على الحزن والفراق.