تراند اليوم : إعلامية شهيرة تصدم شخصًا طلب منها مساعدة مادية: "ما عنديش جنيه في بيتي"



صدمت الإعلامية المثيرة للجدل، ريهام سعيد، أحد متابعيها بردها عليه عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، بعد طلبه مساعدة مادية منها.

ونشرت "ريهام" الممنوعة من الظهور الإعلامي في مصر لمدة عامين، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" قالت فيه إن الإنسان ليس معصومًا من الخطأ.

وأشارت إلى أن الفرق بين كل شخص والآخر هو ستر الله له، وتابعت: "أي حد لازم نعامله برحمة، وإحنا مش معصومين من الغلط، إحنا الفرق بينا يا جماعة إن في حد مستور وحد ربنا كشفه، لكن احنا في الآخر كلنا عندنا غلطاتنا، كلنا فينا عيوب".

وعلقت على الفيديو بالقول: "اعترافات ليلية.. غلطت كتير"، فيما انهالت ردود الفعل عليها، لكنها تفاجأت برد فعل أحد المتابعين الذي يطلب منها مساعدة مادية، قائلاً: "ممكن ألاقي حد يساعدنا حتى البقال اللي باخد منه شكك مرضاش يدينا تاني يا ناس، والله العظيم أنا والبيت كله مش معانا ولا جنيه ومش عارفين بكرة هنعمل ايه، 5 بني آدمين في رقابتي وكمان داخلين على رمضان وأنا بعول، وليا شهرين قاعد".

لترد عليه مقدم برنامج "صبايا الخير" سابقًا: "ماعندكش أكل وعندك فلوس لرصيد عشان النت؟".

Advertisements

وكانت محكمة مصرية برأت قبل شهور "ريهام" من تهمة إهانة مرضى السمنة، والتي تم وقفها بسببها ومنعها من الظهور الإعلامي إثر حلقة انتقدت فيها بشدة واعتبرتهن يشكلن عبئًا على مصر.

شاهد الفيديو

