وفاة المغني الفرنسي كريستوف عن عمر ناهز 74 عامًا

توفى المغني الفرنسي كريستوف، الذي كان أحد أشهر الفنانين بأسلوب البوب ​​الشعبي، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد معاناته من مرض رئوي، وفق ما قالت زوجته فيرونيك فيفيلاكوا لوكالة فرانس برس.

ولد كريستوف دانيال بيفيلاكوا في عام 1945 في ضواحي باريس واشتهر في منتصف الستينات، بدءًا من أغنية ألين وبعد فترة توقف، وعاد

بنجاح إلى البوب ​​في السبعينات، بسلسلة من أغاني الحب الناجحة بما في ذلك Les Mots Bleus ، مع كلمات كتبهاوفقًا لصحيفة جارديان.

اقرأ أيضًا: بسبب كورونا.. فنان الشارع بانكسي بعمل جديد من داخل حمامه



وغرد كاتب الأغاني الفرنسي جان ميشال جار الذي تعاون مع كريستوف في ألبومين رئيسيين ضما أغنيتي "لي بارادي بيردو" في العام 1973 و"لي مو بلو" في العام 1974 على تويتر مقطعًا من الأغنية الأخيرة التي تتمحور على الحزن والفراق.

Advertisements

وغرد وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر: "كلماته وألحانه وصوته نقلتنا وحركتنا ومن دون كريستوف، فقد تشانسون الفرنسي جزءًا من روحه".

موضوعات ذات صلة: وفاة الممثل الأمريكي براين دينيهي عن عمر ناهز 81 عامًا