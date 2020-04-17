نشطاء: سعاد حسني أجمل نساء الأرض.. وهكذا خطفت القلوب

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بأسم الفنانة الراحلة " سعاد حسنى"، للتأكيد على أنها فنانه متعددة المواهب.

وقال مغردون، إن سعاد حسني فنانة احتلت المركز الثاني كأفضل ممثلة في القرن العشرين، ولقبت بسندريلا الشاشة في احتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996، ما يدل على أنها قدمت العديد من الادوار التى عشقها الجمهور، وجعلت الفنان مرآة اجتماعية لحياة الفتاة.

وتابع نشطاء:" نشعر بالعظمة عندما نري مشهد الفنانة سعاد حسني في أغنية بانو بانو، من تعبيرات الوجه والرقص تدخل قلب المشاهد ما يجعله يشعر بالفخر لمشاهد سعاد حسني.

وأكد أخرون أن سعاد حسني أجمل سيدة على وجه الأرض، مشيرين إلى أنها خطفت قلوب الجمهور بمختلف اعمارهم السنية، وان اعمالها تاريخ يضاف للسينما المصرية.

ولدت الفنانه الراحلة سعاد حسني سعاد في 26 يناير 1943

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وتعتبر فنانة متعددة المواهب حيث كانت تقوم بالتمثيل والغناء وفن الاستعراض في العديد من أعمالها، وتعد واحدة من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي ولقبت "سندريلا الشاشة العربية"، في إحتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996، احتلت المركز الثاني ضمن إستفتاء أفضل ممثلة في القرن العشرين.

اختار النقاد ثمانية أفلام من بطولتها في قائمة أفضل مئة فيلم مصري لتصبح بذلك الممثلة صاحبة الرقم القياسي بالمشاركة مع فاتن حمامة.

توفيت سعاد حسنى في 21 يونيو عام 2001.