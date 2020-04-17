الحفلة.. اكتشاف جديد يطرحه المنتج هاني محروس

ضمن مشروع "الحفلة" الذي أطلقه مهندس الصوت والمنتج هاني محروس منذ أيام، وكان أول حفل بتوقيع النجم مصطفى حجاج، يتم إذاعة الحفل الثاني من الحفلات الموسيقية ضمن مشروع "الحفلة"، اليوم الجمعة 17 أبريل في تمام الساعة التاسعة مساءً

على القناة الرسمية لشركة NJ ميوزيك للإنتاج الموسيقي بتوقيع سيف، وصوت آخر يعد آخر اكتشافات المنتج هاني محروس ضمن نجوم شركة NJ ميوزيك.

حفل اليوم على طريقة الموسيقى اللايف بكامل

الفرقة الموسقية ويبث مباشرة على يوتيوب للتفاعل مع الجمهور والرد على الأسئلة ومتابعين سيف وشركة NJ والموهبة الجديدة التي سوف يتم الإعلان عنها مع بدء الحفل.

يذكر أنه تم تأجيل هذا الحفل من يوم الأربعاء للجمعة حدادًا على روح المقدم محمد الحوفي، ضحية رجال الشرطة البواسل في أحداث الأميرية الأخيرة.

