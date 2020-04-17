ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المغربي ​حاتم عمور​ والفنانة المغربية ​أسماء المنور​ ديو غنائي جديد بعنوان "​هاينة​ " عبر يوتيوب. وهي أغنية مغربية وبالتحديد تعني كلمة "حجّاية" (حكاية) هاينة، وهي ألحان طارق الحجيلي ومن كلمات الشاعر محمد المغربي وهي مستوحاة من التراث المغربي وتوزيع مادارا وطارق الحجيلي.

" هانية " هي إحياء للثرات المغربي و تكريم للأجداد الذين حكاو "حجاية " هاينة للأجيال السابقة، والتفاتة للجيل الجديد في هذه الظروف الاستثنائية لربطهم بماضيهم الجميل لاستشراف حاضرا أجمل تغمره قيم التضامن والمحبة، حيث تم تسليط الضوء في الأغنية على شخصية هاينة التي ترمز للمرأة التي تعاني الحيف و الاضطهاد ثم العزلة والحاجة لقوت اليوم.

وفي ظل أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم، أراد الفنانين من خلال هذه الأغنية إعطاء المستمعين أمل وتفاؤل وعملا على الأغنية من داخل الحجر المنزلي.

كما تقرر التبرع بكل مداخيل هذه الأغنية لإحدى الجمعيات الخيرية لمرضى السرطان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- ديو جديد يجمع أسماء المنور وحاتم عمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.