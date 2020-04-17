وفاة الفنان الفرنسي كريستوف عن عمر يناهز 74 عاما

ميرنا وليد - بيروت - توفي الفنان الشهير ​كريستوف​ عن عمر يناهز 74 عاما، ليل أمس الخميس بعد تدهور حالته الصحية من دون ان تذكر العائلة في بيانها ان كان ذلك يعني اصابته بفيروس كورونا حسب ما ذكر البعض

ونعى الموسيقي العالمي جان ميشال جار كريستوف وقال : "إنه يوم حزين. أفقد أحد أفراد عائلتي. كان من أعظم مطربين فرنسا، كان أكثر من مغني، لديه شخصية فريدة وخيال لم يعد بإمكاننا العثور عليه، ولا يمكننا وداعه اليوم هذا الفيروس اللعين".

أما وزير الثقافة الفرمسي فرانك ريستروجه كلمة عبر صفحته: "كلماته، ألحانه وصوته نقلتنا إلى عالم آخر، مع وفاة كريستوف تفقد الأغنية الفرنسية جزءًا من روحها، إلا أن أغنية "لو بلو دو أميه" لا يمكن أن تمحى من ذاكرتنا، أفكر في زوجته وابنته".

وكان الفنان الفرنسي قد حقق نجاحاً كبيرا بعد إطلاقه أغنية "ألين" عام 1965 قبل ان يطرح اغنيات اخرى مثل Les mots bleus وdangereuse و Les paradis perdus...