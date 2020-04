مايا دياب تحيي حفلاً استثنائياً..بالتفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة ​مايا دياب​ حفلاً غنائياً مساء أمس الخميس عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب" فقدمت عددا كبيرا من اغنياتها بطريقة مبتكرة وتوزيع جديد رافقتها فرقة موسيقية وكلّ في منزله على آلته الخاصة.

واشارت في بداية البث انها في الحجر المنزلي تحاول التواصل مع محبيها بطرق مختلفة فبعد برنامج side talks with Maya اختارت هذه المرة ان تغني فهذه الفترة الذي جعلتنا نلتزم الجلوس في منازلنا علمتنا الكثير من الأمور التي لم نكن نفكر القيام بها من منازلنا منها الكلام والغناء طالبة من محبيها أن يطلقوا على الحفل التسمية التي يرونها مناسبة.

وأكدت مايا التي دعت عددا كبيرا من المشاهير والاعلاميين والمعجبين الى هذا الحفل من خلال بطاقات دعوة خاصة إلى انها اختارت طريقة غناء وجدتها الأنسب فيما يتعلق بجودة الصوت الذي سيصل إلى الناس، وشكرت كل الشباب في فرقتها الموسيقية على مجهودهم وإلتزامهم بالوقت متمنية لو باستطاعتها الرقص ايضا.

ولأول مرة قامت مايا بغناء أغنية "Some One Like You" للفنانة العالمية أديل مع أغنيتها "بعدو". بالاضافة الى اغنيات عديدة مثل "أنا أنا" "يصفوا حكي" وغيرها.