الأميرة بياتريس تلغي زفافها الملكي والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت مصادر من القصر الملكي أن الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي ألغيا زفافهما الملكي بسبب الإغلاق العام في المملكة المتحدة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وكانت الاميرة بياتريس قد عدلت سابقا في خطط الزفاف وألغت حفل استقبال كان من المقرر عقده في قصر بكنغهام في شهر أيار وحسب متحدث باسم الثنائي : "لا توجد خطط لتغيير الأماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر. إنهما لا يفكران حتى في الزفاف في هذا الوقت. سيأتي وقت لإعادة الترتيب، لكن هذا لم يحن بعد".
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