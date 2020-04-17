ميرنا وليد - بيروت - طرح شقيق الممثلة اللبنانية ​ليليان نمري​، طوني نمري، أغنية من كلماته وألحانه كتبها تكريماً لها على عطاءاتها وحبها الكبير لجمهورها وأفراد عائلتها وعلقت ليليان عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه اللفتة من شقيقها كاتبة : اجمل تكريم بعد ٥٠ سنة من تعب وجهد ونضال ونجاح بمحبة الناس لما خيي يكرمني بغنية من كلماته والحانه بيكبر قلبي يا خيي الله يخليلي ياك يا طوني انت واخوتك ويخّلي كل المحبين وتضّلوا بصحتكن الرب يحميلي عيلتي الصغيرة والكبيرة وبحبكن لتخلص الدني وانشالله بشوفكم قريبا عا خير.. يقطع الغربة وساعتها

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كانت هذه تفاصيل خبر شقيق ليليان نمري يهديها أغنية من كلماته وألحانه بعنوان "أختي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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