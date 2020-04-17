حفيدة الملكة إليزابيث تلغي زفافها الملكي بسبب كورونا

ألغت الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، وخطيبها إدواردو مابيليموتسي زفافهما الملكي، بسبب الإغلاق العام في بريطانيا، وسط جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت تقارير إعلامية، الخميس.

كانت الأميرة بياتريس قلصت، في شهر مارس، خطط الزفاف، وألغت حفل استقبال كان من المقرر عقده في قصر بكنغهام في مايو.

وذكرت مجلة بيبول، نقلا عن متحدث باسم الخطيبين “لا توجد خطط لتغيير الأماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر. إنهما لا يفكران حتى في الزفاف في هذا الوقت. سيأتي وقت لإعادة الترتيب، لكن هذا لم يحن بعد”.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس أن تفشي الفيروس المستجد بدأ يبلغ ذروته في البلاد لكن من السابق لأوانه إلغاء العزل العام لأن الفيروس “سينتشر بقوة” إذا خففت الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال هانكوك “نعتقد أنه من السابق لأوانه إجراء تغيير… على الرغم من أننا نشهد استقرارا في عدد الحالات وكذلك استقرارا في عدد الوفيات فإن الأمر لم يبدأ في الانحسار بعد”.

إلى ذلك، أعلن الوزير بأن إجمالي الوفيات في المستشفيات البريطانية زاد 761 شخصا إلى 12868 وفاة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في 14 أبريل على الرغم من أن إحصاءات أوسع نطاقا تشير إلى أن الحصيلة الإجمالية أكبر بكثير. وتابع “إذا خففنا الإجراءات الآن فسوف ينتشر الفيروس بقوة مجددا ولا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك”.