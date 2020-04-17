أول ظهور لعبودكا بعد خروجه من العمليات.. بالكاد يستطيع الكلام! شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر، الشهير بـ"عبودكا"، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات"، فور خروجه من غرفة العمليات بعد خضوعة لجراحة عاجلة في عينه، بعد أن تعرض للاعتداء بآلة حادة على عينه من قبل شخصين لا يعرفهما عقب نشوب خلاف بينهم.

ووجه عبودكا رسالة إلى متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي لطمأنتهم على حالته، قائلا: "كل شي تمام وبخير، وأشوفكم ترى.. ودي تسولي مال القراصنة الي بيحطوها على عيونهم".

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على المتورطين في واقعة الاعتداء على نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر، بآلة حادة من قبل شخصين.

وأكد حساب "أمن ومحاكم" المعني بالقضايا التي تدور في أروقة المحاكم الكويتية عبر "تويتر"، قائلا: "المباحث الجنائية تقبض على حدثين اعتديا على #عبودكا في الوفرة".

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وأشارت بعض التقارير في الكويت بعد تصنيف الجهات المختصة بالتحقيق إلى أن بداية هذه الواقعة تتضمن مخالفة مرورية وأنه سيجري التحقيق في الواقعة ككل، وأوضحت التقارير أن أقل حكم على الشخصين اللذين اعتديا على عبودكا سيصل إلى 7 سنوات ويمكن أن تُحول القضية مسارها إلى شروع في قتل.

وكان الإعلامي الكويتي طلال البجيري قد كشف عن أن إحدى عيني عبودكا قد تصاب بالعمى، قائلًا إنه تواصل مع النجم شخصيًا وأكد دخوله لغرفة العمليات لإجراء عملية جراحية في عينه، ولن يرى بها مستقبلًا.

وأضاف البجيري: "كانت الحادثة عبارة عن مشاجرة بينه وبين شخصين كانا يحاولان إيقافة وقاما بالاعتداء عليه حيث تعرض لضربة في إحدى عينيه تأثرت على إثرها شبكة العين".

وعبر "سناب عبودكا"، اتضح أنه بالفعل دخل لغرفة العمليات، لكن قبل ذلك كان عبودكا نشر صورة وقد بدت عليه آثار ضرب مبرح خصوصًا على وجهه، والذي وصل إلى حد النزيف من منطقة العين، دون أن يذكر السبب الرئيس وملابسات تلك الحادثة، واكتفى حينها بتعليق وتهديد للمعتدي كتبه أعلى الصورة وقال فيه: "اطلع من المستشفى وسأريك أن الله حق".

يُذكر أن وزارة الداخلية الكويتية فتحت تحقيقا في هذه الواقعة، بعد أن اتجه الفنان إلى مستشفى العدان بسيارته الخاصة، وذكر المستشفى في تقريره أن الفنان يعاني من نزيف حاد في الجفن الأعلى للعين، وعلى إثر ذلك توجهت الشرطة الكويتية لاستجواب الفنان عبودكا الذي أفاد بأنه تعرض للضرب على يد شخصين مجهولين قاما بملاحقته أثناء سيره وقاما بإيقافه وضربه بمفتاح حديدي، ثم هربا عن طريق مزارع الوفرة، ولكن الفنان تمكن من أخذ رقم السيارة الخاصة بهما.