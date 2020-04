شكرا لقرائتكم خبر عن فى الويك إند.. 4 حلقات من مسلسل When They See Us هتسليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الكثير من متابعى الدراما العالمية على مسلسل جديد ليتمكنوا من مشاهدته، خلال أيام الويك إند، خاصة مع عدم وجود أى مكان للذهاب إليه، حيث تحاول الدول حول العالم السيطرة على فيروس كورونا، وذلك من خلال فرض حظر التجول لمدة ساعات طويلة، لذلك سنرشح لكم مسلسل جديد يمكنكم مشاهدته أثناء عطلة الاسبوع. مسلسل When They See Us، يتكون من 4 حلقات وطرح على شبكة نيتفلكس فى 31 مايو من العام الماضى 2019، وحصل المسلسل على تقييم وصل إلى 9 على موقع imdb، ووصلت مدته بالكامل إلى 4 ساعات و 59 دقيقة. المسلسل يدور فى إطار دراما، وجريمة، وسيرة ذاتية، وذلك فى عام 1989، حيث تم الاعتداء على عداء واغتصابه، في سنترال بارك في نيويورك، واتهم خمسة شباب بالجريمة، حافظ الخماسي، المسمى بـ سنترال بارك فايف، على براءته وأمضى سنوات في محاربة الإدانات، على أمل أن يبرأ. Advertisements تمتد مدة الفترة التى يدور فيها المسلسل إلى ربع قرن، منذ استجواب المراهقين لأول مرة عن الحادث الذي وقع في ربيع عام 1989، إلى حيث تبرئتهم في عام 2002 وفي نهاية المطاف تم التوصل إلى تسوية مع مدينة نيويورك في عام 2014. فريق الممثلين ممتلئ من مرشحي إيمي والفائزين، بمن فيهم مايكل كينيث ويليامز، وجون ليجويزامو، وفيليسيتي هوفمان، وبلير أندروود، وغيرهم من أبطال العمل، كما قامت المرشحة للأوسكار، والحاصلة على جائزة الأيمى إيمي أفا دوفيرناي بـ كتابة وإخراج الحلقات الأربع. كما وقع الاختيارعلى المخرجة السعودية هيفاء المنصور لإخراج فيلم نيتفلكس الجديد The Selection، المستوحى من سلسلة كتب كيرا كاس الشهيرة، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع Variety، تم نشر الكتاب في عام 2012، وسيدور الفيلم الجديد حول مستقبل بائس حيث يتم اختيار 35 فتاة للانتقال إلى قصر ملكي والتنافس على قلب الأمير، America Singer هي من الطبقة الدنيا في المجتمع وتم اختيارها كواحدة من الخاطبين للأمير ماكسون، لكنها ممزقة بين الحياة والحب الذي تركته وراءها، بمرور الوقت، تنمو لديها مشاعر قوية للأمير. يعد فيلم "The Selection" هو الأول في سلسلة من خمسة كتب، وباع أكثر من 11 مليون نسخة حول العالم، وقالت المنتجة دينيس دي نوفي: "يسعدنا العمل مع Netflix وإضفاء الحيوية على هذه الكتب المحبوبة من أجل قاعدة المعجبين المخلصين والشغوفين للغاية، حيث ابتكرت الكاتبة كيرا كاس فانتازيا ساحرة التى تدور رسالتها حول التمكين، والأصالة".

