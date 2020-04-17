شكرا لقرائتكم خبر عن الأكل سيد الموقف.. نسرين طافش: فعاليات الحجر المنزلى مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى الفنانة نسرين طافش معظم وقتها داخل منزلها بسبب مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد المنتشر في أنحاء العالم، وشاركت جمهورها بفيديو جديد لها بموقع "إنستجرام"، وتظهر به وهي تقضى أيام الأسبوع كاملة بالأكل مثل حال أغلب الأشخاص فى ظل العزل المنزلى، معلقة عليه "فعاليات الحجر المنزلي مستمرة".



نسرين طافش

وكانت الفنانة نسرين طافش قد شاركت أيضا بفيديو جديدا لها عبر تطبيق "تيك توك"، وظهرت به بشكل كوميدى وهى متقمصة شخصية سيدة عجوز تسخر من الرجال، معلقة على الفيديو "رأى جارتنا أم محمود.. تحية لسيدة الكوميديا السورية والعربية الأسطورة التى لن تتكرر سامية الجزائرى.. المزيد من الضحك واللعب والتهليس على حسابى فى تيك توك".

وكانت قد انضمت الفنانة نسرين طافش إلى تطبيق "تيك توك"، مثل غيرها من النجوم والنجمات فى الفن والرياضة، الذين انضموا إلى التطبيق خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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وتحاول الفنانة نسرين طافش تسلية وقتها فى الطبخ خلال الحجر المنزلى، وقدمت لجمهورها وصفة النودلز السحرية لرفع المناعة والرشاقة.

وظهرت نسرين طافش فى الفيديو، وهى ترقص وتغنى فى المطبخ أثناء إعداد الوصفة، وكتبت قائلة: "النودلز السحرية لرفع المناعة والرشاقة لذيذة بتشبع وسعرات حرارية منخفضة، اللى ما بحب الكوسا يستبدلها بخيار.. استمتعوا بالحجر المنزلى واعملوا شىء مفيد النكد يخفض المناعة".

كما شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر "إنستجرام" ببعض الأفكار خلال قضاء أوقاتهم فى المنزل لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا، حيث اقترحت قراءة كتاب أو ممارسة الرياضة أو ألعاب مع أطفالك وكذلك الرسم أو الرقص، حيث نشرت صورا لها خلال تواجدها فى منزلها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصحبة قطتها.

وعلقت نسرين على الصور قائلة "ألم يحن الوقت لتبطئ تشويش إيقاع حياتك وضبط إيقاعك الخاص بأن تعود إلى نفسك قليلا ..استمتع فى بيتك سواء كنت مع عائلتك أو لوحدك .. اليكم افكار ممتعة فى البيت قراءة كتاب بيدفى القلب .. متابعة أفلام ملهمة أو مضحكة".