شكرا لقرائتكم خبر عن يارب ترجع الأيام الحلوة.. داليا مصطفى تستعيد ذكرياتها من ميلانو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة داليا مصطفى ذكريات رحلتها فى مدينة ميلانو الإيطالية مع زوجها الفنان شريف سلامة، حيث نشرت فيديو لهما خلال تواجدهما بأحد شوارع المدينة مع صديق لهما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكانت تؤكد به على مدى جمال المدينة وحبها لها.



داليا مصطفي

وعلقت داليا على الفيديو قائلة "يارب ترجع الأيام الحلوة ونرجع نخرج ونتفسح ونقابل حبايبنا تانى بجد وحشتنى البلد دى اوى اوى يارب كل بلاد العالم ترجع آمنة اكيد يارب ليك حكمة فى كل اللى بيحصل ده وأنت وحدك الأعلم بيها بس يارب نجينا مما نخاف يارب يا كريم".

وكانت وجهت الفنانة داليا مصطفى رجاء خاصا للتليفزيون المصرى لإذاعة صلاة الجمعة المسجلة لديهم، وذلك بعد منع الصلاة فى المساجد لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك لتعود المصريين على سماعها.

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وقالت داليا مصطفى فى فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "عندى رجاء لماسبيروا والتليفزيون المصرى.. الحمد لله الحكومة منعت التجمعات والصلاة فى المساجد طبعا بسبب الظروف اللى إحنا فيها.. بس رجاء إحنا طول عمرنا بنشوف صلاة الجمعة المسجلة وبنسمعها كل أسبوع".

وأضافت "ياريت صلاة الجمعة المسجلة تعرضوهالنا دلوقتى على التليفزيون.. اتعودنا طول حياتنا إن الرجالة بتروح تصلى فى الجوامع وإحنا بنسمعها فى بيتنا.. أرجكوا نزلوها تانى".

وآخرأعمال داليا مصطفى مسلسل " حواديت الشانزليزيه"، وتحسد فيه زوجة إياد نصار الذي يعمل مدير بنسيون، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة وتعلم "داليا" أن زوجها يهوى حياة الكباريهات والسهر في شارع عماد الدين مما يتسبب له في الكثير من الأزمات والمشاكل بعد خيانته لها، ثم يقتل وتهتم زوجته بقتله.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.