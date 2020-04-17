شكرا لقرائتكم خبر عن يا كل اللى بيحبونى.. لقاء الخميسى تعبر عن اشتياقها لأصدقائها بأغنية إليسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة لقاء الخميسى عن اشتياقها لصديقاتها من الوسط الفنى بالاستعانة بأغنية الفنانة اللبنانية إليسا "كل اللى بيحبونى".

وفى فيديو جديد، نشرته لقاء عبر حسابها على "تيك توك – tik tok" وإنستجرام، أطلقت عليه عنوان "رسالة إلى كل اللى بحبهم وبيحبونى"، ذاكرة أسماء بعض صديقاتها منهم خيرية على، بسمة مصطفى، ريهام حجاج، رانيا يوسف، علا رشدى، نسرين أمين، مها حمزة، إيمان العاصى، أروى جودة، هنادى مهنا، مها أبو عوف، نيرمين الفقى وغيرهن من صديقاتها، وقالت عن قائمة هذه الأسماء بأنها غير نهائية وتحبهن جميعا.

@lekaaelkhamissi الي كل اللي باحبهم وبيحبوني .. وحشتوني ❤️???? ##اليسا♬ original sound - lekaaelkhamissi

وتقول كلمات أغنية إليسا، التى غنتها لقاء: "إلى كل اللى بيحبونى، إنتو وحشتونى أوى وحشتونى، قعدتكوا الحلوة، ولياليكوا الحلوة، انتو الناس الحلوة، ده فى عز انتو ما فارقتونى، فقلبى كأنكوا والله ما سبتونى، ولا حتى ثانية، وأنا مع ناس تانية، ومهما بلف الدنيا، يلا يلا نغنى ونسهر، يلا نعوض عمرنا، يلا تعالوا نعيش".





من ناحية أخرى اعتذرت الفنانة لقاء الخميسى عن فيلم "للبنات فقط" التى كانت من المفترض أن تشارك فى بطولته بسبب ارتباطها بعدد من الأعمال، وهو من تاليف أيمن سليم وإخراج سيد الحسينى ويشارك فى بطولته كل من الفنانة جينا سليم ومنة جلال ولى لى قاسم.

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وكرمت مؤخرا لقاء الخميسى فى ختام فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، التى أقيمت بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف الذى قدم العديد من الأعمال الناجحة فى مشواره الفنى.



