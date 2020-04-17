شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة ترقص على "عود البطل" مع عمر كمال.. وتعلق: لا يمكننى انتظار أغنيتنا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الراقصة جوهرة جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع انستجرام، وهي ترقص على أغنية "عود البطل" مع الفنان عمر كمال، داخل أحد الاستوديوهات لتسجيل أغنية جديدة تجمعهما، حيث علقت على الفيديو قائلة :"لايمكنني الانتظار للأغنية الجديدة معا.. الروح الحلوة".





وكانت عبرت الراقصة جوهرة عن استيائها الشديد لما تداوله البعض بخطوبتها من مطرب المهرجانات عمر كمال، وأكدت أنها لم ترتبط مطلقًا بأى شخص، خاصة أنها تسعى حاليًا لحل أزمتها الأخيرة، وقالت جوهرة لـ"الخليج 365" إن مسألة ارتباطها غير واردة حاليًا، مشيرة إلى أنها تفكر في عملها فقط، وتسعى حاليًا لاستعادة مكانتها في الرقص الاستعراضي بعد فترة غياب، موضحة أن عمر كمال التقته صدفة في إحدى الكافيهات وطلب أن يلتقط معها عدة صور بصحبة مدير أعملها، واستشاطت غضبًا بعدما أبلغوها المقربون أن هناك أخبارًا تفيد بخطوبتها من عمر كمال، وهو أمر عارٍ من الصحة.

من ناحية أخرى يستعد عمر كمال لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "تحية للجيش الأبيض"، لتقديم الدعم المعنوي للأطباء والأجهزة الطبية فى مواجهة فيروس كورونا، وتقديم التحية لهم ، حيث تعد الأغنية بمثابة شُكر وتقدير على الجهود التي يبذلونها في مختلف أنحاء الوطن العربي.

الأغنية من كلمات ايهاب عبد العظيم، وألحان سامر ابو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، ويتولى اخراجها المخرج اللبناني فادي حداد.

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وكان عمر كمال قد نشر دعاء عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" يقول فيه "اللهم أن هذا المرض جند من چنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وعن أزواجنا وديارنا وبلادنا وبلاد المسلمين اللهم أحفظنا مما نخاف ونحظر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين".