شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى وأكرم حسنى ينتهيان من "رجالة البيت" بعد 20 يوم تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف أبطال مسلسل "رجالة البيت" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، تصوير مشاهد العمل بعد غد الأحد، وذلك بعد اجازة 4 أيام بدأت من يوم الأربعاء الماضى، من أجل عمليات المونتاج وتجهيز ديكورات جديدة، وذلك بعد الانتهاء من تصوير 22 حلقة كاملة من حلقات العمل ويتبقى 20 يوم تصوير ويتم الانتهاء من آخر المشاهد.

مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى اضافة إلى مشاركة ويزو وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول ولطفى لبيب، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر التى ظهرت فى برومو العمل اضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.

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المسلسل مقرر عرضه على قنوات ON، DMC، CBC فى رمضان المقبل وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.

ويعود أحمد فهمى وأكرم حسنى للعمل سويا فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما "ريح المدام" عام 2017، وحقق العمل نجاحاً مميزاً، واستطاع الثنائى خلال السنوات الماضية تقديم ثنائى ناجح فى السينما والدراما، حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".