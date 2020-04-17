شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء تفتقدها ريا أبى راشد خلال فترة العزل المنزلى.. اعرف هى إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد، عن عدة أشياء تفتقدها وتشتاق إليها خلال فترة العزل المنزلى التى يعيشها الملايين حول العالم، فى إجراء تحاول من خلال الحكومات الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ونشرت ريا صورة قديمة لها من داخل صالة سينما، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأوضحت ريا أبى راشد، فى تعليقها على الصورة التى جلست فيها وحيدة داخل صالة السينما، حيث قالت فى تعليقها على الصورة: "الشاشة الكبيرة، وسحر الأفلام، ورائحة الفشار، وفرحة المشاهدة مع أشخاص آخرين.. أفتقد كل شىء كثيرًا وببساطة لا أستطيع الانتظار حتى أعود إلى السينما على أمل فى وقت قريب"، وسألت متابعيها، "شو آخر فيلم حضرتوه بالسينما قبل الأزمة؟ وأى فيلم ناطرين السينمات ترجع تفتح حتى تشوفوه؟".





وكانت الفنانة التونسية هند صبرى، فعلت الأمر نفسه، حيث كشفت، قبل عدة أيام، عن عدة أشياء تفتقدها وتشتاق إليها خلال فترة الحجر الصحى، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، منها التجول وحضن عائلتها ولعب التنس.

وكتبت هند، عبر حسابها على تويتر: "أكثر 4 أشياء اشتقت لها بهذه الفترة، التجول والتوهان فى مدن لا أعرفها، أن أحضن عائلتى وأحبابى، تأمل الناس عن بعد فى المطارات والمطاعم، لعب التنس".

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ويشار إلى أن الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد، كانت استغلت فترة العزل الصحى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وتواجدها فى منزلها، بتصوير مقاطع فيديو ساخرة عبر تطبيق الفيديوهات تيك توك، ونشرها عبر حسابها باستمرار ومشاركتها مع متابعيها.

وظهرت أبى راشد، فى أحدث فيديوهاتها التى نشرتها منذ قليل عبر حسابها بموقع إنستجرام، وهى ترقص على ألحان أغنية My Heart Will Go On للنجمة العالمية سيلين ديون من فيلم تايتانيك، وتستخدم الاستشوار فى تحريك شعرها.

ونشرت الإعلامية اللبنانية منذ أيام مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وهى تغنى وترقص مع ابنتها على أنغام أغنية Supercalifragilisticexpialidocious، وهى أغنية شهيرة من فيلم Mary Poppins إنتاج عام 1964.