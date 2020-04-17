شكرا لقرائتكم خبر عن "العُمر عمره ما كان سنين بنعدها‬".. نانسى عجرم تغنى لـ نادية الجندى ونبيلة عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة نانسى عجرم من تسجيل تتر مسلسل "سكر زيادة"، والذى يحمل اسم" العمر"، وهو من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن المقرر طرحه فى موسم دراما رمضان المقبل.

ويقول مطلع الأغنية ":العُمر عمره ما كان سنين بنعدها‬.. ‫وتاريخ بنكتبه ع الورق..العُمر رحلة ب حلوها وبمُرها‬..‫داخلين مع الأيام سبق".

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك فى العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندى وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا ومن إخراج وائل إحسان.

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المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكى التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.