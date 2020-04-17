شاهد.. اروى تبكي بحرقة بعد رسالة مؤثرة من زوجها!

كتب امير فتحي في الجمعة 17 أبريل 2020 11:51 صباحاً - بكت الفنانة اروى بحرقة بعد ان وجه لها زوجها رسالة مؤثرة على الهواء معبرا عن شوقه لها ومتمنيا ان تستطيع العودة الى منزلها وعائلتها قريبا.

وقال عبدالفتاح المصري في مقطع فيديو عرضه الاعلامي مصطفى الاغا في برنامج “صدى الملاعب” على قناة “أم بي سي” موجها كلامه الى زوجته الفنانة اروى: “اشتقتلك ونورا اشتاقتلك بتمنى ترجعيلنا بأسرع وقت ممكن”.

وتابع “هذه اول مرة انا واروى نغيب عن بعض هالقد وبتغيب عن بنتها هالقد لكن للظروف القاهرة التي منعت اروى ترجع من دبي على بيتها ببيروت بسبب تسكير المطارات الذي حاصل في كل بلد وان شاء الله قريبا هالرجعة تتحقق”.

واضاف “نحن نحبك وناطرينك وغيابك علمنا كثير قصص وعلمنا انه بدونك ما فينا نعيش “.

يذكر ان اروى تشارك هذا العام مع الفنان رامز جلال في برنامج المقال “رامز مجنون رسمي” والذي سيعرض بعد ايام خلال شهر رمضان.