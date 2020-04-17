بينهم دنيا بطمة وأيمن زبيب.. فنانون عرب يجتمعون في اوبريت “احنا قدها”

كتب امير فتحي في الجمعة 17 أبريل 2020 11:51 صباحاً - يجتمع عدد من الفنانين العرب في أوبريت بعنوان “احنا قدها”، من تأليف الشاعر عماد الأسعد و ألحان أحمد زعيم، و توزيع حمزة الغازي، و من إنتاج “إعمار ميوزيك تي في”، و إدارة أعمال زوج الفنانة دنيا بطمة ،البحريني محمد الترك “الترك برودكشن”.
و سيشارك في الاوبريت كل من الفنانين : أيمن زبيب، دنيا بطمة، شيراز، أمير دندن، ماهر أحمد، مراد ملحم، عمار الكوفي، سامي باي، و الفنان المصري أحمد زاهر.
و سيعرض هذا العمل قريبا، حسب ما نشرته الفنانة دنيا بطمة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي أنستغرام.
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