بينهم دنيا بطمة وأيمن زبيب.. فنانون عرب يجتمعون في اوبريت “احنا قدها”

كتب امير فتحي في الجمعة 17 أبريل 2020 11:51 صباحاً - يجتمع عدد من الفنانين العرب في أوبريت بعنوان “احنا قدها”، من تأليف الشاعر عماد الأسعد و ألحان أحمد زعيم، و توزيع حمزة الغازي، و من إنتاج “إعمار ميوزيك تي في”، و إدارة أعمال زوج الفنانة دنيا بطمة ،البحريني محمد الترك “الترك برودكشن”.

و سيشارك في الاوبريت كل من الفنانين : أيمن زبيب، دنيا بطمة، شيراز، أمير دندن، ماهر أحمد، مراد ملحم، عمار الكوفي، سامي باي، و الفنان المصري أحمد زاهر.

و سيعرض هذا العمل قريبا، حسب ما نشرته الفنانة دنيا بطمة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي أنستغرام.