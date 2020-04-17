بالفيديو – عمر كمال يعلن بدء العد العكسي لأغنية “تحِيا للجيش الأبيض”

متابعة بتجــــــــرد: أعلن الفنان المصري عمر كمال عن بدء العد العكسي لصدور أغنية “تحِيا للجيش الأبيض” من إنتاج شركة لايفستايلز ستوديوز.

ونشر الشاعر ايهاب عبد العظيم عبر حسابه على تويتر فيديو من داخل الإستديو في القاهرة، حيث أعلن خلاله عمر كمال عن بدء العدالعكسي للصدور، اذ من المُتوقع صدورها خلال الأيام القليلة القادمة.

وتمنى عمر كمال أن تنال أغنية “تحِيا للجيش الأبيض” إعجاب الجمهور، خاصةً وأنها تحية تقدير وتكريم للجسم الطبي الذي يُحارب فيروسكورونا في مصر ومختلف الدول العربية.

وتصدر أغنية “تحِيا للجيش الأبيض” على طريقة الفيديو كليب من إخراج المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويرها في استديوهات النجمالعراقي ماجد المهندس في القاهرة واستديوهات فادي حداد في لبنان.

أغنية “تحِيا للجيش الأبيض” من كلمات ايهاب عبد العظيم، والحان سامر ابو طالب وتوزيع عمر اسماعيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف.