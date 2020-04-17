حفل آندريا بوتشيلي داخل كاتدرائية في ميلانو يسجل رقمًا قياسيًا على يوتيوب

متابعة بتجـــــــــرد: صدح مغني الأوبرا الإيطالي الشهير آندريا بوتشيلي بصوته الأوبرالي داخل كاتدرائية فارغة في مدينة ميلانو بمناسبة عيد القيامة ليحقق بذلك رقماً قياسياً على موقع يوتيوب، ويسجل أكبر عدد من المشاهدات لحفلات الموسيقى الكلاسيكية على الموقع.

وأُطلق على حفل بوتشيلي اسم “Music For Hope” واستمر 25 دقيقة ونُقل على الهواء مباشرة. وأفاد موقع يوتيوب، أمس الأربعاء، أنّ عدد مشاهدي الحفل في وقت العرض بلغ 2.8 مليون عند الذروة وهو أكبر جمهور لحفل مباشر للموسيقى الكلاسيكية في تاريخ يوتيوب.

وفي غضون أول 24 ساعة بعد الحفل، حقّق الفيديو أكثر من 28 مليون مشاهدة من مختلف أنحاء العالم وارتفع عدد المشاهدات ليتجاوز 35 مليون مشاهدة حتى صباح يوم الأربعاء.

وقال بوتشيلي الذي قدم مجموعة مختارة من الأغنيات الدينية والمقطوعات الأوبرالية إنّ هدفه من وراء هذا الحفل هو لم الشمل في وقت يعيش فيه الناس في عزلة سعياً لاحتواء فيروس كورونا.