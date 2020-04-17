بلقيس تصدر “أرجوك” برؤية جديدة

قبل ساعات، فاجأت النجمة بلقيس الجمهور بإطلاق أغنية “أرجوك” برؤية وتوزيع جديدين، وهي من كلمات احمد العلوي، الحان احمد الهرمي وتوزيع سيروس.

الأغنية هادئة، سعت بلقيس الى ادخال البيانو والجيتار اليها وقدمتها للجمهور بقالب جديد لافت.

نذكر ان الأغنية من ألبوم “أراهنكم” الذي أطلقته بلقيس في عام 2017. كما أنه سبق لها وصورتها مؤخراً على طريقة الفيديو كليب الذي طرحته في 11 فبراير 2020 حيث أحبت بلقيس أن توجه رسالة من خلال الفكرة فوثقت قصة شقيقتين وقع الخلاف بينهما بعدما تزوجت واحدة منهما شاباً استولى على كل ممتلكات العائلة بعدما منحته كل شيء من خلال وثيقة قانونية، هذا ما أثر على حياة والدتهما التي توفيت جراء الحزن ووقع الخلاف بين الشقيقتين والابتعاد عن بعضهما. ووجهت بلقيس في نهاية الكليب رسالة الى الجميع، وكتبت “بادروا بالسلام قبل فوات الأوان ولا تجعلوا الكبرياء يفقدكم أجمل الأشخاص والعلاقات”.

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نشير أن بعد مرور ثلاث سنوات على إصدار ألبوم أراهنكم في عام ٢٠١٧ لا يزال الألبوم يحصد نجاحاته، حيث تصدر المركز ١٣ بين ٢٠٠ ألبوم في الايتونز السعودي. أيضاً في قائمة الألبومات الأكثر إستماعاً في ديزر. كما حصد ١١.٥مليون في أنغامي وتخطى مجموع إستماعاته ١٠٠ مليون في جميع المنصات.

وفي زمن كورونا، أكدت بلقيس في مقابلة مع مايا دياب أنها لم تتمكن من رؤية والدتها بفعل التزامها بالحجر المنزلي، خاصة ان والدتها موجودة في الامارات وهي تعيش في “جدة” مع زوجها وطفلها. كما شددت ان الزيارات إلى منزلها ممنوعة وتتواصل مع عائلة زوجها عن طريق السناب أو أي وسيلة اتصال يوجد فيها خاصية الفيديو. لافتة ان فيروس كورونا منع الجميع من التلاقي. كما أن ابنها تركي لم يخرج من المنزل منذ 3 أسابيع ، وكأم تخاف عليه كثيراً مثل أي أم تريد حماية طفلها، وتحرص بشكل كبير على تعقيم كل شيء في المنزل لاسيما الحاجيات التي يتمّ شراؤها من الخارج.