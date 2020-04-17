رامز جلال مجنون رسمي في رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، طرح الفنان رامز جلال البوستر الرسمي لبرنامجه “رامز مجنون رسمي” المقرر عرضه حصرياً على شاشة MBC مصر في رمضان.

ظهر رامز في البوستر بملامح قوية وهو يصرخ وبرفقته هيكل عظمي.

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نشر رامز البوستر عبر حسابه على انستغرام وكتب: “بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

كالعادة فكرة البرنامج الرئيسية تعتمد على مقلب، حيث يستضيف رامز عدة ضيوف يأتون الى دبي لتصوير إعلان أو منتج شهير وبعد وصول الضيف يثور بركان في كل مكان حتى يشعر الضيف بالرعب، وتتصاعد الأحداث في الحلقة ضمن أجواء مرعبة ومخيفة.

ويعتبر رامز جلال من أكثر الفنانين الذين قدموا برامج مقالب في مسيرتهم الفنية، له أكثر من برنامج تلفزيوني يعنى بالمقالب وهي: “رامز قلب الأسد” – “رامز عنخ آمون” – “رامز ثعلب الصحراء” – “رامز قرش البحر” – “رامز واكل الجو” – ” رامز بيلعب بالنار” – “رامز تحت الأرض” – “رامز تحت الصفر” – “رامز في الشلال”.