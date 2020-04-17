في_رمضان “اللقاء” حكايات مُلهِمة لشخصياتٍ مؤثّرة

بعد أربعة مواسم غنية بالضيوف وحكاياهم المُلهِمة، تعود إلى الواجهة أسماء جديدة وفريدة لشخصيات يترقّب الجمهور متابعتها بفارغ الصبر، مع قصص نجاحٍ يرويها ضيوف البرنامج من أصحاب السموّ والقادة ورجال وسيدات الأعمال وتنفيذيي كبرى الشركات السعودية.. إلى نخبةِ من الناجحين والمبدعين الذين يطلّون عبر برنامج “اللقاء” مع مفيد النويصر على MBC1 في رمضان.

يستهلّ مفيد النويصر كلامه عن البرنامج الذي استطاع أن يكون واحداً من أكثر البرامج مُشاهدةً عبر المنصات الإلكترونية، فيتطرّق بدايةً إلى تغيير اسم البرنامج: “صحيح أننا غيرنا الاسم، لكننا أبقينا على الجوهر نفسه عبر حلقات تسلط الضوء على سيرة شخصيات تركت أثراً إيجابياً في المجتمع عبر مختلف المجالات، بتجاربها وإسهاماتها المجتمعية والإنسانية والحضارية”. ويضيف النويصر “استضفنا أبرز الشخصيات السعودية من وزراء وأمراء ومشايخ ورجال أعمال وأدباء ومثقفين وقياديين لمنظمات وشركات كبرى.. ووثّقنا معهم مسيرة حياتهم وأبرز إنجازاتهم”. يَعد النويصر جمهور البرنامج هذا الموسم باستضافة أسماء بارزة منها البروفيسور وجراح القلب المصري – البريطاني الشهير مجدي يعقوب، وكذلك خطّاط المصحف الشريف عثمان طه، وغيرهم الكثير، ويردف بالقول: “الجديد هذا الموسم هو انتقالنا من المحلية والإقليمية إلى مختلف أنحاء العالم، حيث نستضيف حصرياً – على سبيل المثال- السيد لس براون (Les Brown)، أحد أبرز المتحدثين – المُحاضرين الملِهمين حول العالم، وسيكون هذا الإنفراد الحصري الأول من نوعه في العالم العربي، ويُبث عبر حلقتين مفعمتَيْن بالإلهام والتحفيز”.

يختم النويصر حديثه مُعرّجاً على عناوين بعض الحلقات بالقول: “نخصّص حلقات لقاماتٍ رحلَت عن دنيانا لكن أثرها باقٍ في وجدان الناس، أمثال عباس محمود العقاد، واللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك عبدالله والملك سلمان، وعبد الله الحقيل المربي والأديب ورئيس دارة الملك عبد العزيز لفترة طويلة من الزمن، ونجيب الزامل رائد العمل التطوعي في المملكة… وآخرين منذ ذوي الفضل والريادة”.