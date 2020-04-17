نيفين مندور تتصدر بسبب صور قديمة.. اشتهرت بدور فيحاء مع اللمبي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت الفنانة المصرية نيفين مندور أن تعود لتكون محط اهتمام الجمهور مجددًا رغم غيابها عن الساحة الفنية منذ فترة، حيث تصدر اسمها محرك البحث غوغل على مدار الساعات الماضية، ليس بسبب خبر جديد عنها يخص عودتها للساحة الفنية مجددًا أو بسبب حدث عائلي، ولكن الغريب في الأمر هو تصدرها بسبب صور قديمة تعود لخمسة أعوام مضت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة نيفين مندور التي اشتهرت بشخصية "فيحاء" في فيلم "اللي بالي بالك" الذي قام ببطولته النجم محمد سعد وقدم خلاله شخصية "اللمبي"، وكانت الصور من مناسبة عائلية قيل إنها من أحدث ظهور لها، ولكن تبين أن هذه الصور قديمة وكانت قد انتشرت في عام 2014.

ولم يقف الأمر عند ذلك، بل تكهن البعض بأن هذه الصور من أحدث ظهور لها بعد خروجها من السجن كونها مختفية عن الأنظار منذ فترة طويلة بعد سجنها في قضية مخدرات، إضافة إلى أنها غائبة عن الفن منذ سنوات طويلة ولذلك حاز ظهورها على اهتمام الجمهور، كونها من الممثلات الحسناوات وتتمتع بـ"غمازة" شهيرة.

وتعد نيفين مندور من مواليد 16 يونيو 1980، وبدأت ملامح التمثيل تظهر عليها من خلال مشاركتها في المسرحيات المدرسية وكذلك بالجامعة، وكان أول عهد لها في السينما من خلال مشاركتها كبطلة أمام محمد سعد في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003.

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وظهرت نيفين مندور للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "راجعلك يا إسكندرية" عام 2005، لتبتعد بعدها عن الساحة الفنية، إلى أن يتم إلقاء القبض عليها في مارس من عام 2013، بتهمة تعاطي المخدرات حيث ضُبطت وبحيازتها "سيجارة حشيش" وأربع طلقات نارية داخل سيارة بصحبة شابين، وحاولا الهرب من أحد الأكمنة الأمنية وتم الإفراج عنها لاحقًا بعد دفع كفالة مالية.

وتمارس نيفين مندور حياتها حاليًا بعيدًا عن الفن، وتقوم بين فترة وأخرى بمشاركة متابعيها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، بنشر أدعية وسور قرأنية.

يُذكر أن فيلم "اللي بالي بالك"، بطولة محمد سعد وحسن حسني وعبلة كامل وعرض في عام 2003، ومن إخراج وائل إحسان.