فوز العتيبي تظهر بوضع "غير طبيعي".. وسعوديون يطالبون بمعاقبتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع خروجها المتكرر والمثير للجدل دائمًا، لم نكن نتوقع أن تظهر السعودية فوز العتيبي بشكل مباشر عبر حسابها الخاص على "الإنستقرام" وهي تتحدث لمتابعيها بوضع وصفه الكثيرون بأنه "غير طبيعي"، وتلفظت بألفاظ تجاوزت فيها جميع الخطوط الحمراء.

وفي التفاصيل تصدر وسم "فوز العتيبي" الترند السعودي بعد انتشار مقطع لها ظهرت من خلالا وهي ليست في وضعها الطبيعي، وبدأت تتحدث بأحاديث "غير مسؤوله"، وكانت من خلال الفيديو تشتكي من "الصداع" الذي يلازمها إلا أنها ظهرت وهي تترنح وتتحدث فيما يبدو إلى زوجها الذي كان هو الآخر يتحدث بكلام غير مفهوم، وفي نهاية البث كانت تحاول أن تعتذر عن الكلام الذي قالته ولكن يبدو أنه بعد فوات الأوان.

وألقى الكثيرون باللائمة على زوجها الذي كان مسؤولاً عن وضعها الذي وصلت إليه، متهمينه بأنه السبب في كل ما حدث وسيحدث لها.

وأثارت فوز الجدل مجدداً وانهالت عليها ردود الفعل الحادة من قبل المتابعين الذين اعتبروا هذا السلوك منافيًا للعادات والتقاليد في السعودية، كما طالبوا الجهات الأمنية بملاحقتها وضبطها بعد الحديث الذي قالوا عنه بأنه تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه، كما تقدمت الكثير من الحسابات السعودية التي تحمل متابعات كبيرة بشكاوى للجهات المعنية من خلال "المنشن"، مؤكدين بانهم سيجعلونها تأخذ جزاءها.

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ومؤخرًا، استفزت فوز العتيبي المتابعين بصورة أقل ما يقال عنها "جريئة" مع زوجها، حيث ارتدت ملابس كشفت عن ساقيها، وظهرت وهي تجلس على حجر زوجها بشكل معاكس، ومُخجل كما وصفه المتابعون.

وأكملت فوز استفزاز الجمهور بتعليقها قائلة: "الصورة عجبتني"، ما جعلهم يصفونها بأنها "خادشة للحياء".

ووجدت الصورة تفاعلًا "سلبيا" بين المتابعين، متهمين فوز باختراق العادات والتقاليد السعودية والعربية، ومؤكدين أنها لا تريد من الصور سوى استفزاز الناس وإثارة الجدل.

الجدير بالذكر أن فوز العتيبي دأبت على إثارة الجدل حولها أكثر من مرة، بدءًا من تجولها في أحد مولات الرياض دون عباءة ونشرها للفيديو عبر تويتر، ثم نشرها لطلباتها من زوجها أحمد الموسى حتى تقبل الزواج به والتي كان أبرزها المهر نصف مليون ريال وألا يتزوج عليها.